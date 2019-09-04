Kadirli’de, Okul Müdürleri Kurulu Toplandı

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak başkanlığındaki toplantıya, Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Çözeli ve okul müdürleri katıldı. Müdür Aydın Albak konuşmasında, okul müdürlerinin gayretiyle, bir eğitim öğretim yılına daha huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir şekilde gireceklerini, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hedeflenen başlıklara yoğunlaşmaya devam edeceklerini ve okul müdürlüklerinin bu bağlamda üzerine düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirecekleri temennisinde bulundu. Geçen dönemde de olduğu gibi beceri tasarım atölyelerine ağırlık verilmesi gerektiğini kaydeden Albak, öğrenci-öğretmen ve veli üçgeninin etkin işleyişinin sağlanması ve öğrencilerimizin gelecek hedeflerimize ulaşmamızda büyük rol oynadığının bilinmesi gerektiğini vurguladı. Aydın Albak, geleceğin teminatı öğrencilerin zorlu bir sınav döneminden geçtiğini ve elde edilen sonuçların okul müdürleri tarafından değerlendirilmesini ve bu yıl planlamalarını buna göre yapmalarını istedi. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak; sene boyunca göstermiş oldukları özverili çalışmaların bu yıl daha da pekiştirilmesini beklediklerini, bu hususta gerekli hassasiyetleri ve gayretlerinden dolayı bütün okul müdürlerine teşekkürlerini iletti. Toplantı, dilek ve temennilerin akabinde soru cevap ile tamamlandı.

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