Kadirli’de yeni bir 112 Acil İstasyonu daha açıldı

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde, 2 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, son yıllarda acil sağlık hizmetlerinde önemli bir gelişme yaşandığını ifade ederek, “Acil sağlık hizmetlerimiz, Osmaniye bazında söyleyecek olursak, yüz vakanın yüzde 97’sine ilk on dakikada, kırsal alanda ise yüz vakanın yüzde 96’sına ilk 30 dakikada ulaşıyoruz. Osmaniye genelinde 26 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile bu hizmeti vermekteyiz.” dedi. İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, açılışı yapılan Kadirli 2 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdi. Törenin devamında konuşan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise Osmaniye merkez ve ilçelerde yapılacak olan sağlık yatırımlarından söz ederek, “İnşallah, halkımızın 24 saat esasına dayalı sağlık hizmetleri alabilmesi ile ilgili hiçbir sorunu kalmayacak. 2018 sonunda Osmaniye’nin tüm yerleşim yerlerinde 24 saat esasına göre sağlık hizmeti sunulacak. Bizler, Osmaniye ilimizin her noktasına hizmeti götürmenin heyecanı içerisindeyiz.” dedi. Daha sonra konuşan Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ise “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” felsefesi ile çalıştıklarını ifade ederek, “İnsanlarımız, sağlık hizmetleri yönünden, çok şükür, ülkemizde memnuniyet yaşıyorlar.” diye konuştu. Son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun hayırlı olmasını temenni ederek şöyle dedi: “İnşallah bu istasyonumuzla birlikte, acil sağlık vakalarına en seri şekilde ulaşılacak ve bu sağlık hizmetleri en etkin bir şekilde yerine getirilecektir. Bu vesile ile bu tesisin hizmete girmesinde emeği olan sağlık teşkilatı mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimizde bütün kamu hizmetlerinin takibinde bizlere her zaman destek olan Sayın Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.” Konuşmaların ardından Kadirli 2 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılışı Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu ve protokol mensupları tarafından yapıldı. Vali Coşkun, açılışın ardından hizmet binasını gezerek bilgi aldı ve ambulanslarda incelemelerde bulundu. Son olarak Kadirli 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret eden Vali Coşkun, programının ardından Kadirli’den ayrıldı

