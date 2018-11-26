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Kadirli’de yetişen kışlık sebzeler, 32 şehre pazarlanıyor144 defa okundu

kategorisinde,26 Kas 2018 - 15:36 tarihinde yayınlandı
Kadirli’de yetişen kışlık sebzeler, 32 şehre pazarlanıyor

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde yetişen kışlık sebzeler, İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde ki 32 şehre pazarlandığı bildirildi. Vali Yardımcısı Metin Esen, beraberinde Tarım ve Orman il Müdürü İbrahim Sağlam ve teknik personellerle birlikte kışlık sebze üretimi yapan Türker Öz’e ait tarım işletmesini ziyaret etti. Vali Yardımcı Esen’e, işletme sahibi Türker Öz tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bölgede geniş alanlarda kışlık sebze üretimi yapmakta olduğunu kaydeden Öz, ürettiği başlıca sebzelerin karpuz, turp, ıspanak, marul, kırmızı pancar, alabaş, şalgam, lahana, pırasa, maydanoz, ve benzerleri olduğunu, üretilen kışlık sebzelerin ise sebze-meyve halleri vasıtasıyla pazarladığını söyledi. Kendisine ait 300 dekar tarım arazisinin olduğunu ve ilçeye bağlı Yukarı Bozkuyu ve Aşağı Bozkuyu Köyünde her yıl en az 5 bin dekar da arazi kiraladığını aktaran Öz, her yıl toplam 100 çiftçiden arazi kiralayıp sebze yetiştiriciliği yaptığını ifade etti. İşletmede ekim-dikim dönemlerinde 300-350 tarım işçisi çalıştırdığını ve bu sayının hasat dönemlerinde 600’e ulaşmakta olduğunu vurgulayan Türker ÖZ, işletmesinde öncelikli olarak arazisini kiraladığı çiftçileri çalıştırdığını sözlerine ekledi.

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