Kadirli’nin en etkin gazetesi 15 yaşında

Mayıs 2004 tarihinde ilk sayısı yayımlanan gazetemiz, o günden bu güne ara vermeden ve tüm sayılarını size eksiksiz ulaştırarak yayınına devam ediyor.

15 yıl boyunca hiçbir zaman basının gücünü kendi kişisel çıkarlarımıza alet etmek gibi bilinçli bir gaflete düşmedik diyen Gazetemizin Kurucusu ve Sahibi Fatih Balcılar “SILA GAZETESİ bütün gücünü kendi maddi imkânlarına dayanmasından ve okuyucularından almaktadır. Yayın politikamız gereği bazı kurum, kuruluş ve şahıslarla ilgili yapıcı eleştirilere zaman zaman yer verdik. Halkımızın beklentilerine, isteklerine çözüm için sesimizi yükselttik. Bu günden sonrada sesimizi daha fazla gür çıkaracağız. Bu nedenle kimseyi gücendirmekten korkmuyor ve kimseyi memnun etme çabalarına girmiyoruz. Ayrıca Gazetemizde çıkan haberlerden dolayı saygısızlık yapanlara bile, objektif olmaya özen gösterdiğimizi belirtmek istiyoruz. Yine bu nedenledir ki, “SILA GAZETESİ yazıyorsa doğrudur” denilmesi tesadüflere bağlı değildir. Çünkü Sıla Gazetesi her zaman doğru objektif yayınları nedeniyle Halkımız tarafından kabul görmüştür. Gazetemizin Toplumda Kabul gördüğü de bazı anket sonuçlarından anlaşılmaktadır. Ve SILA GAZETESİ haberlerden öte, bir takım çabalar içindedir. Çünkü ilçemizin ve insanlarımızın sorunları çoğaldıkça, gazetemizin sorumluluk alanı da ivme kazanarak büyümektedir. Bugün olduğu gibi bundan sonrada halkımızın emrinde olmaya, gündem belirlemeye çalışacağız. Bugüne kadar Gazetemizi seven, sayan ve değer vererek bugünlere getiren Kadirli halkına ve kuruluşundan bugüne kadar çalışmış olan personelimize teşekkür ederiz” dedi.

Ayrıca Gazetemiz İnternet Sitesi, Twitter ve Facebook gibi Sosyal medyada da Bölgede en çok takip edilen Haber Sitesi olması da bizlere ayrı bir mutluluk vermektedir. Tüm okurlarımızla birlikte daha nice yıllara…

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