Kadirli’nin kaderi için bir araya gelin

Kadirli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Murat Unutkan, son günlerde Kadirli’de yaşanan taciz olayları ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Murat Unutkan’ın basın açıklamasını aynen yayınlıyoruz.

“Kadirlinin Bozulan ahlak yapısını acilen düzeltmek için bir şeylerin yapılması lazım … Çocuklara erken yaştan itibaren milli manevi tarihi dini bilgileri vermek onları hap,sentetik,madde gibi çeşitli uyuşturucu maddelerlerden uzak tutmalı ahlaklı düzgün üretken saygılı bir nesil yetiştirmek zorundayız yoksa Kadirli her gün cinsel istismar cinayet uyuşturucu İle anılan bir şehir olma yolunda ilerliyor insanlar çocuklarını kimseye güvenemez oldu acilen bence kadirlinin en büyük sorunu olan bu konuya milli eğitim kaymakamlık emniyet jandarma belediye aile ve sosyal politikalar müdürlükleri çalışma bir eylem planı yapmalı emim bu konuda herkesin bir fikri vardır ben şahsen bu çalışmanın her safhasında emek vermeye katkı sağlamaya Sonuna Kadar varım kadirli bizim… bu şehirde biz yaşıyoruz bizim çocuklarımız yaşıyor bizim torunlarımız yaşayacak bence kadirlinin en büyük sorunu çözülmesi gereken en büyük problemi budur sizlerden de bu konuda fikir paylaşmanızı rica ediyorum ahlaksız bir şehir olmak her gün bir sapıklık çarpık ilişkiler cinayet uyuşturucu İle anılmak bu şehre yakışmıyor… Bu Şehrin Milletvekiline Kaymakamına Belediye Başkanına Emniyet Müdürüne Jandarma Komutanıma Milli Eğitim Müdürüne Aile ve sosyal hizmet müdürüne okul müdürlerine eğitim ve öğretim camiasına müftüsüne imamına sivil toplum örgütlerine büyük görev düşüyor kimse bana dokunmayan yılan bin yaşasın demesin… Bence tüm okuyan yorum yapan beğenen arkadaşlar bu yazdığım yazıyı paylaşırsa daha çok kitleye ulaşır diye düşünüyorum Ve sizlerden bu yazıyı paylaşmanızı rica ediyorum”