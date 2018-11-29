Kadirli’ye Galericiler Sitesi

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan tüm galericileri şehir dışına taşımak için Osmaniye Yolu Otogar Civarındaki 40 dönümlük arazinin kamulaştırmasını tamamlayarak Galericiler Sitesini burada inşa edeceğini söyledi.

Projelerinin hazır olduğunu söyleyen Başkan Tarhan, “Biz dedikodu değil icraat yapıyoruz. Galericiler Sitemizin de yerini kamulaştırdık ve projesini tamamladık. 2019’da yapımına başlayarak Kadirlililerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

Şehir içerisinde hizmet veren galerici esnafının bir çatı altına toplanmasına imkan sunacak olan Galericiler Sitesi’nin 2019 yılında yapılması için gerekli çalışmaların başladığı müjdesini veren Başkan Tarhan, “Akdeniz’in incisi Kadirli’mize yapılacak projeleri vatandaşımız çok iyi takip ediyor. Allah izin verirse görevde olduğumuz sürede yaptığımız önemli projeler yeni yapacaklarımızın teminatıdır. Galerici esnaflarımızın daha güzel ve daha rahat esnaflık yapması ile şehir içerisindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla bu proje çok önemli. İnşallah 2019’da hayata geçirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.