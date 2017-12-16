Osmaniye Belediyesi 2.Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında ünlü şair yazar Kahraman Tazeoğlu Osmaniye’de sevenleriyle buluştu.

Bir çok kitabın yazarı olan ünlü şair Tazeoğlu, Aşk ve Kitap konulu söyleşi programına Osmaniyeliler yoğun ilgi gösterdi. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi programında Tazeoğlu’nu dinlemek için il dışından birçok vatandaş katıldı.

Osmaniye’ye sürekli gelmek istediğini ifade eden Tazeoğlu kendisini dinlemeye gelen konuklara keyifli saatler yaşattı.

Akıcı ve esprili anlatım tarzıyla kendisine bir kez daha hayran bırakan Kahraman Tazeoğlu, Osmaniye’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

İmza etkinliğinde ise Tazeoğlu, sevenleriyle yakından ilgilenerek sohbet ortamında kitaplarını imzaladı.

Program sonunda Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Teke, Hacer Burcu Yüceer ve Sehavet Aslankurt, ünlü şair yazar Kahraman Tazeoğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti.

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