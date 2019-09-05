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Kalbine yenik düşen Asteğmen, son yolculuğuna uğurlandı280 defa okundu

kategorisinde,05 Eyl 2019 - 15:25 tarihinde yayınlandı
Kalbine yenik düşen Asteğmen, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da terhisine 5 ay kala kalp krizi geçirerek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen Ekrem Bila (26), memleketi Osmaniye’de toprağa verildi. Yapılan otopsi ve sonrasında görev yaptığı birlikte düzenlenen törenin ardından Osmaniye’ye getirilen Bila’nın naaşı, helallik alınmak üzere ilk olarak Ulaşlı Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü. Burada evlatlarının Türk bayrağına sarılı tabutunu gören anne Sultan ve baba Şükrü Bila ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şubat ayında İzmir Yeni Foça’daki 7’nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’nda eğitim gören ve daha sonra Ankara Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında asteğmen olarak göreve başlayan ve bekar olduğu öğrenilen geç asteğmen, daha sonra cenaze töreni için merkeze bağlı Tehçi köyüne getirildi. Merhum Asteğmen Bila, köy mezarlığında ki alanda, öğlen namazına müteakip İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Samaras, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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