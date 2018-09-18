Kalender Ailesi’nin düğünü görülmeye değerdi

Osmaniye’nin tanınmış ailelerinden Fikriye – Nejdet Tohumoğlu’nun hanımefendi kızı AYÇA ile Döndü – Osman Kalender’in oğlu OĞUZHAN KALENDER, muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

DİLLERE DESTAN DÜĞÜN

Artık düğünlerin salonlara taşındığı bir dönemde evinin önünde 3 gece , 3 gündüz ve 15 davul, 15 zurna ile yapılan Ayça-Oğuzhan’ın düğün töreni belki de hafızalardan yıllarca silinmeyecek anlara sahne oldu.Bir çok ünlü kişilerinde katılımına sahne olan düğün, bizim de artık davullu zurnalı düğünlerimize yeniden dönülebileceğini gösterdi. MHP’nin bir çok milletvekilinin de katıldığı düğünde Türkiye’nin bir çok yerinden ülkücüler bir araya gelerek düğün vesilesi ile hasret giderdi.

OGUZHAN KALENDER, Çocuk yaşlarından beri milliyetçi ülkücü hareketin farklı kademelerinde görev almış Türkiye çapındaki Ülkücü camia tarafından bilinen insanda bu kadar güzel bir vefa gösterilmesi Osmaniye’de sevinçle karşılandı.

KADİR KARA NİKAH KIYDI, OLCAY KILAVUZ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Ayça – Oğuzhan çiftinin nikahını Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kıyarken, nikah şahitliğini Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz,Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı,Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Başdanışmanı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Başdanışmanı 25 ve 26 Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Kırıkhan İlçe Başkanı Erhan Yavuzyılmaz ve Adana/Seyhan Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan A. Fatih Karataş yaptı.

KALENDER AİLESİNDEN DÜĞÜN TÖRENİNE KATILANLARA TEŞEKKÜR MESAJI

Düğün töreninden sonra KALENDER Ailesi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Başdanışmanı 25 ve 26 Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Hatay/Kırkhan İlçe Başkanı Erhan Yavuzyılmaz, Hayat İl Başkanı Murat Adal, Hatay Ülkü Ocakları İl Başkanı Metin Taşçı, Adana/Seyhan Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan A. Fatih Karataş, Adana İmar A.Ş Genel Müd.Ertan Aşrak, Adana Ülkü Ocakları E. Başkanı Serhat Kanat, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Müd. Yemliha Yanar, Gaziantep A.C.İ.K Müd. Yusuf Fidanoğlu, Gaziantep Nizip İlçe Bşk. Yahya Yılmaz, Mersin B.B Ulaşım Müd. Salih Yılmaz, Mersin/Toroslar Özel Kal.Müd. Halil Efe, Ankara Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Adına Adem Yıldız, 27. Dönem Osmaniye Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili A.Adayı Murat Unutkan, Osmaniye Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Melih Loş, Osmaniye Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ümmet Kaya,MHP İl ve Merkez İlçe Teşkilat yöneticilerine, İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerine, ,Osmaniye Ülkü Ocakları İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan ve Osmaniye’de Geçmiş Dönemlerde Ocak Başkanlığı Yapmış Olan Bütün Başkanlara EN KALBİ TEŞEKKÜRLERİNİ sunduklarını söyledi.