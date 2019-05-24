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Kamu çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Kamu çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi21 defa okundu

kategorisinde,24 May 2019 - 17:08 tarihinde yayınlandı
Kamu çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, kamu çalışanlarına yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından, Toprakkale Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, çocuk ve gençlerin daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili katılımcılara bilgiler verildi. Başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın arttırılması ve bu maddelerin kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesine yönelik düzenlenen eğitimlere konuşmacı olarak İl Emniyet Müdürlüğü Narko Rehber Eğitimcisi Feyzi Ayıntaplı ile İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Ahmet Nudayi Oğraş katıldı. Eğitim seminerlerine Kaymakam Ali Yıldırım’ın yanı sıra kurum müdürleri ve kamu personelleri katıldı.
Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

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