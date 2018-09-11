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Kamyon kasasındaki tankerden çalıntı akaryakıt çıktı106 defa okundu

kategorisinde,11 Eyl 2018 - 15:35 tarihinde yayınlandı
Kamyon kasasındaki tankerden çalıntı akaryakıt çıktı

Osmaniye’de jandarma ekiplerince, plakası sahte olduğu belirlenen park halindeki kamyon kasasında bulunan tanker içerisinden 13 ton akaryakıt çıktı. Yapılan incelemede ise ham petrolün petrol boru hattından çalındığı belirlendi. Bahçe İlçesi Arıklıkaş Köyü Yarma Mevkiinde jandarma ekiplerince yapılan rutin yol kontrol ve devriye görevi sırasında, park halinde bulunan kamyon şüphe üzerine kontrol edildi. Yapılan sorgulamada aracın plakasının sahte olduğu, kasasında ise 20 tonluk tanker bulunduğu ve içerisinde ise akaryakıt olduğu görüldü. Ele geçirilen 13 ton ham petrolün petrol boru hattına vana takmak suretiyle çalınmış olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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