Kamyon kasasındaki tankerden kaçak akaryakıt çıktı

Osmaniye’de jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyon kasasındaki tanker içerisinden manşei belli olmayan 23 bin litre petrol ürünü ele geçirildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Toprakkale İlçesi Sayhüyük sınırları içerisinde bulunan E 90 otoyolunda, yapılan istihbarı çalışma neticesinde Osmaniye’den Adana iline kaçak akaryakıt nakli yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Güzergah üzerinde gerekli çevre güvenliği alan ekipler, 45 yaşındaki M.M. idaresindeki kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Yapılan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada, kamyon kasasına üzeri talaş çuvalları ile kapatılmış tanker içinde manşei belli olmayan yaklaşık 23 ton petrol ürünü ele geçirildi. Olay yeri inceleme timi, İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile birlikte olaya müdahale edilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi. Araç trafikten 7 gün süreyle men edilirken, sürücü M.M.’nin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE