‘Kamyonetim çalındı’ diye ihbarda bulundu, araç oğlunda yakalandı

Osmaniye’de kamyonetinin çalındığı düşünerek jandarmaya ihbarda bulunan A.D.(48)’ye ait aracın, kısa süre içerisinde ikamet önünden oğlu tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Olay Düziçi İlçesi Yarbaşı Beldesi’nde meydana geldi. Karaçarlı Mahallesi’nde ikamet eden A.D., jandarma ihbar hattını arayarak, evinin önüne kontak anahtarı üzerine olarak park ettiği 01 BA 221 Plakalı kamyonetinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı yönünde müracaatta bulundu. Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sürerken araç aynı gün Osmaniye Merkez Dereobası Orman Deposu önünde yapılan yol emniyeti ve kontrol devriyesi ekiplerince durduruldu. Aracı kullanan M.D. (21) ile yapılan görüşmede, kamyonetin babasına ait olduğunu, kendisi ile tartıştığı için önceki gece habersiz bir şekilde araçla ayrıldığını söyledi. Ele geçirilen araç olay yerinde baba A.D.’ye teslim edilirken, oğlu M.D. ise teslim edildiği Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığında alınan serbest bırakıldığı öğrenildi.

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