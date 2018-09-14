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Kamyonetin çarptığı motosikletteki yolcu öldü724 defa okundu

kategorisinde,14 Eyl 2018 - 15:48 tarihinde yayınlandı
Kamyonetin çarptığı motosikletteki yolcu öldü

Osmaniye’de kamyonetin çarptığı motosikletteki yolcu Sevilay Çolak (17) yaşamını kaybetti. Kaza Musa Şahin Bulvarı Bölge Trafik Kavşağında meydana geldi. Mehmet Ş. idaresindeki 01 R 0029 Plakalı kamyonet iddiaya göre hatalı dönüş yaparak, Mehmet Çolak’ın (54) kullandığı 31 UH 462 Plakalı motosiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Mehmet Çolak ve arkasında yolcu olarak bulunan kızı Sevilay Çolak yaralandı. Çağrılan ambulanslar ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sevilay Çolak kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, kamyonet sürücüsü Mehmet Ş.’yi gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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