Kamyonla Tır çarpıştı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, ışıklı kavşakta kamyon ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü 48 yaşındaki Eşref Demir, kaza kırım ekiplerince kurtarılarak, konulduğu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kışla Mahallesi D – 817 Karayolu Kısık mevkiinde meydana geldi. İskenderun’dan Adana istikametine doğru seyir halinde olan 28 yaşındaki Mesut Çıkay idaresindeki 31 V 1566 plakalı çekici TIR’a bağlı olan 31 P 5633 Plakalı dorse, ışıklı kavşakta duramayarak, Toprakkale’den Erzin istikametine dönen Eşref Demir kontrolündeki 31 F 8767 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzeri olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBKE) araç içerisinde sıkışan Eşref Demir’i kısa sürede kurtardı. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

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