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Kanala otomobille düşenlerden acı geldi:2 ölü - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Kanala otomobille düşenlerden acı geldi:2 ölü988 defa okundu

kategorisinde,16 Ağu 2019 - 13:17 tarihinde yayınlandı
Kanala otomobille düşenlerden acı geldi:2 ölü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş Ali Üstünel ve yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam, ilçeye bağlı Yukarıbozkuyu köyü ile Osmaniye’ye bağlı Koçyurdu köyü arasındaki yolda meydana geldi. Uzman çavuş Ali Üstünel yönetimindeki 80 LF 135 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracı suyun içinden vinçle çıkardı. Otomobilde sürücü Ali Üstünel ve yanında olduğu belirtilen kız arkadaşına ulaşılamadı. Bunun üzerine kanalın suyu kesildi. Bölgede geceden beri yapılan çalışmalar sonucu bu sabah Yalnızdut köyü yakınlarında, Üstünel’in cansız bedeni bulundu. Ali Üstünel’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İddiaya göre Uzman Çavuş Ali Üstünel ile aynı araçta bulunan ismi ögrenilemeyen bir kadının ise cenazesi Hacılar Köyünde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber:İbrahim Emül – Osmaniye

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