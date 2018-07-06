Kanatlı Hayvan İşletmeleri Denetlendi

Kadirli’de İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Kadirli’deki kanatlı hayvan işletmelerinin denetimleri yapıldı.

Kadirli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatin Rüştü Özeser, Aşağıçiyanlı ve Mecidiye köylerimizde kanatlı işletmelerimizi gezerek denetimlerini yaptık diyerek ” Kanatlı biyogüvenlik şartlarına uygun şekilde hareket ettikleri için üreticilerimize teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz işletmelerin denetimlerini rutin olarak gerçekleştiriyor. Daha sağlıklı ve daha kaliteli işlerin ortaya çıkması için İlçe Tarım Müdürlüğümüz gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde güzel şeyler oluyor. İşletmelerimizde Üretimlerinin devamlılığını diliyoruz” dedi.