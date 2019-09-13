Kandırıldıklarını söyleyen kız kardeşler ailelerine kavuştu

Kütahya’da eşlerine not bırakarak evden kaçtığı ileri sürülen ve sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları H.Y’nin Osmaniye’deki evinde bulunan Ayşe Daşgın ve Reyhan Keçiş isimli kız kardeşler ailelerine kavuştu. Pişman olduklarını belirten iki kardeş “Kandırıldık, ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz” diye konuştular. Kütahya’da, evlerine not bırakarak ayrılan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş’in (18) bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. İki kardeş 11 eylül günü saat 11 sıralarında Osmaniye’de polise gelen bir ihbar üzerine bulundu. Kardeşlerden Reyhan Keçiş Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından koruma amaçlı Sevgi Evlerine teslim edilirken, Çarşı Polis Merkezi’nde ki ifadesinin arından bir otele yerleşen Ayşen Daşgın ise gece saatlerinde Kütahya’dan gelen ailesine kavuştu. Bugün ise Reyhan Keçiş ile annesi Hamiyet Kaba (41) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde görüştü. Yapılan işlemlerin ardından Keçiş’te akşam saatlerinde ailesine teslim edildi. H.Y. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyen Keçiş, “Kandırıldım ve çok pişmanım. Tekrar aileme dönüyorum” dedi. Kardeşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin yanına giderken yalnız bırakmamak için beraber geldiğini belirten Ayşen Daşgın ise “Pişmanız ve ailemize tekrar kavuştuk çok mutluyuz” diye konuştu. Anne Hamiyet Kaba ise iki kızına uzun süre sarıldı. Kaba, “Çok şükür yavrularıma yeniden kavuştum ve çok iyiler. Allah herkesten razı olsun” dedi. Kız kardeşler, yakınlarının aracıyla Kütahya’daki evlerine dönmek üzere yola çıktı.

Share This:

































