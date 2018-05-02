MENÜ
Bugün: 02 MAYIS 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 104.726
DOLAR 4,1658
EURO 4,9834
ALTIN 174,91
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Kara, ‘Türk Milliyetçileri Geçmişten Günümüze Uşak Olmayı Asla Kabul Etmeyen Şerefli Ay Yıldızlı Bayrağımızın Birer Temsilcileridir’55 defa okundu

kategorisinde,02 May 2018 - 19:03 tarihinde yayınlandı
Kara, ‘Türk Milliyetçileri Geçmişten Günümüze Uşak Olmayı Asla Kabul Etmeyen Şerefli Ay Yıldızlı Bayrağımızın Birer Temsilcileridir’

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 3 Mayıs Türkçülük günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Kara mesajında; “Büyük Türk Milleti, şanlı tarihimiz boyunca ülkemizin bütünlüğüne kastetmek isteyen odaklara karşı kahramanca mücadele etmiştir. Tarihten bugüne Millet olarak başımız dik, alnımız ak bir şekilde kendi varlığımızı kutsal vatanımızın varlığı uğruna düşünmeden feda ettik. Milliyetçilik,  aziz milletimizin dünyada hak ettiği yere gelmesi için çalışmak, üretmektir. Milli bekamız ve bağımsızlığımız tartışılmaz koşuldur. Türk Milliyetçileri geçmişten günümüze uşak olmayı asla kabul etmeyen şerefli ay yıldızlı bayrağımızın birer temsilcileridir.

Türk milletinin doğudan batıya her bir ferdini tartışmasız aynı gören, hiç kimseye dil, din, ırk sormadan aynı sevgi saygıyı göstermek Türk Milliyetçiliği’nin temel anlayışıdır.

Türk Milliyetçileri her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da devam edecektir.

3 Mayıs 1944’ün yıl dönümünde, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bu davaya emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olanlara sağlık ve esenlik içinde ömürler geçirmelerini diliyorum.

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE.” İfadelerini kullandı.

 

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ