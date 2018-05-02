Kara, ‘Türk Milliyetçileri Geçmişten Günümüze Uşak Olmayı Asla Kabul Etmeyen Şerefli Ay Yıldızlı Bayrağımızın Birer Temsilcileridir’

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 3 Mayıs Türkçülük günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Kara mesajında; “Büyük Türk Milleti, şanlı tarihimiz boyunca ülkemizin bütünlüğüne kastetmek isteyen odaklara karşı kahramanca mücadele etmiştir. Tarihten bugüne Millet olarak başımız dik, alnımız ak bir şekilde kendi varlığımızı kutsal vatanımızın varlığı uğruna düşünmeden feda ettik. Milliyetçilik, aziz milletimizin dünyada hak ettiği yere gelmesi için çalışmak, üretmektir. Milli bekamız ve bağımsızlığımız tartışılmaz koşuldur. Türk Milliyetçileri geçmişten günümüze uşak olmayı asla kabul etmeyen şerefli ay yıldızlı bayrağımızın birer temsilcileridir.

Türk milletinin doğudan batıya her bir ferdini tartışmasız aynı gören, hiç kimseye dil, din, ırk sormadan aynı sevgi saygıyı göstermek Türk Milliyetçiliği’nin temel anlayışıdır.

Türk Milliyetçileri her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da devam edecektir.

3 Mayıs 1944’ün yıl dönümünde, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bu davaya emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olanlara sağlık ve esenlik içinde ömürler geçirmelerini diliyorum.

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE.” İfadelerini kullandı.