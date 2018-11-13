Karaçay Saklı Şelaleye, doğa yürüyüşü

OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) Başkanı Avukat Muhammed Doğan, 18 Kasım günü Amanosların içinde yer alan ve kent merkeze 4 kilometre uzaklıkta ki Karaçay Vadisine doğa yürüyüşü düzenleyeceklerini söyledi. Üst üste 30 ve 10 metre yükseklikten dökülen saklı şelalenin bulunduğu, eşsiz doğal güzelliklerle dolu gezinin 1000 kişi ile yapmak istediklerini belirten ODAK Başkanı Doğan, bu yüksek katılım oranını ancak Osmaniyeli doğaseverlerin eşlik etmesiyle sağlayabileceklerini vurguladı. Doğan, ayrıca bu sayede Karaçay Vadisine dikkat çekebileceklerini ve buraların hak ettiği değeri bularak doğal sit alanı ilan edileceğini aktardı. Kronik sağlık problemi olmayan, doğayı, Osmaniye’yi seven herkesi bu doğa yürüyüşüne davet etiklerini söyleyen Başkan Doğan, aynı zamanda düzenlenecek doğa yürüyüşünde Karaçay Saklı Şelaleye kadar olan güzergahta çevre temizliği yapacaklarını, bu sayede doğal hayata ve çevre temizliğine de dikkat çekeceklerini söyledi. Çevre il ve ilçelerden de doğaseverlerin, doğa kulüp ve çevreci derneklerin de etkinliğe katılacağını aktaran Doğan, İlden de tüm sivil toplum kuruluşlarından katılım bekledikleri vurguladı. Muhammed Doğan, 18 Kasım pazar günü tüm doğaseverleri Karaçay Vadisi demir köprünün altındaki su bendinde beklediklerini, çevre temizliği yapılacağı için katılımcılara eldiven ve çöp poşeti verileceğini basın açıklamasından sonra doğa yürüyüşüne saat 9.30’da başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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