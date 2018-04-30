Karaçay Şelalesi Doğa yürüyüşüne rekor katılım

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından düzenlenen, Karaçay Şelalesi Yürüyüş etkinliği, rekor sayıda ki doğa severin katılımıyla gerçekleşti. ODAK Başkanı Muhammet Doğan, 15 yıl önce kurulan derneğin, düzenlenen gezilerle ilin doğal zenginliklerini spor yaparak tanıtmak ve doğa tutkunlarının bu güzelliklere erişmesine imkan sağlamak olduğunu söyledi. Yapılan etkinliklerde, katılımcılara çevre bilinciyle birlikte doğal hayatı korumayı ve sportif bir yaşam alışkanlığı kazandırmayı hedef edindiklerini vurgulayan Doğan, “Kulübümüz ve Korkut Ata Üniversitesi Dağcılık Topluluğu olarak birlikte düzenlediğimiz Karaçay Şelalesi faaliyetimiz rekor bir sayı olan 101 kişi ile başlamış ve tüm katılımcıların şelaleye ulaşması ile basarili bir şekilde sonuçlanmıştır. Faaliyete desteklerinden dolayı üniversite rektörümüze, spor daire başkanımız Savaş Dündar’a antrenörümüz Yücel Erdoğan a ve tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

“DOĞA HARİKASI BU GÜZELLİĞİ HERKES GÖRMELİ”

Karaçay Mesire alanına 4 kilometre uzaklıktaki doğa harikası bölgenin turizme biran önce kazandırılması gerektiğini aktaran Başkan Doğan şöyle devam etti: “Ne yazık ki parkur düzenlemesi yapılmadığı için normal vatandaşlar bu güzelliği göremiyor. Turizm müdürlüğünü buraya bir parkur yapılması için göreve davet ediyorum. Böyle bir şelale başka bir şehirde olsa kıymeti bilinir ve turizme açılırdı. Şehrimizin en güzel doğal güzelliği olan şelale turizme kazandırılmıyor. Bu güzelliği herkesin görebilmesi için gerekli çalışmanın biran önce yapılmasını istiyoruz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE