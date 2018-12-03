Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Genç-İz Kulübü tarafından, anaokulu öğrencilerine yönelik ‘Karamela Sepeti Şarkıları Çocuk Konseri’ düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde ki programda amacın, ritmik yeteneklerini ve kişisel becerilerini geliştirerek, bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak olduğu kaydedildi. Karamela Sepeti Şarkıları Çocuk Konserinde Türkiye’nin farklı şehirlerinde eğitimcilere yönelik birçok uygulamalı seminer ve konferanslar veren Onur Erol ve orkestrası sahne aldı. Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Onur Erol, interaktif ritim ve müzik atölyesi gerçekleştirerek çocukların etkinliğe aktif katılımlarını sağladı. Etkinliğin sonunda OKÜ Osmaniye Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Celil Atasever, Onur Erol’a günün anısına hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Share This:

































