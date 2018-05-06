Karaoğlanoğlu Parkı İle İlgili Halk Oylaması Yapılmalıdır!

Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama, bir insan hakkıdır. Nitekim anayasanın 56. maddesinde de ‘’Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’’ hükmü yer almaktadır.

Çevre hakkının konusu, çevrenin korunması ve geliştirilmesidir. Çevre hakkı, sahiplerine çevrelerinde olup biten ve çevreyi etkileyen olaylar hakkında bilgi edinme, çevreyle ilgili kararların alınması süreçlerine katılma ve bozulan çevrenin bozulmadan önceki durumuna getirilmesini isteme yetkisi vermektedir.

Çevre hakkı, hak olmanın yanı sıra devlete ve kişilere birtakım ödevler de yüklemektedir. Üzerinde yaşanılan coğrafyayı korumak, doğal mirası daha fazla bozmadan gelecek kuşaklara devretmek vb sorumluluklar… Bu görevler yurttaşlık bilinci gelişmiş olan herkese, çevreci birey ve örgütlere, gönüllü kuruluşlara, yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara düşmektedir. Bu anlamda çevre hakkı ‘’dayanışma hakkı’’ niteliği de içerdiğinden çevre ile ilgili önemli bir karar alma noktasında devlet (belediye veya herhangi bir kamu kurumu) tek başına karar vermemelidir. Karar alma sürecinde o yerde yaşayan halkın, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili diğer kuruluşların görüşü alınmalıdır. Gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Ama görüyoruz ki Osmaniye’nin merkezindeki Karaoğlanoğlu Parkında yapılan çalışmalar öncesinde ve çalışmalar sürerken dahi halka yeterli bilgi verilmemiş olup yapılan değişikliklere, özellikle parka beton dökülmesine halk çok tepki vermektedir.

Bu nedenlerden dolayı, Karaoğlanoğlu Parkında yapılacak değişiklikler sadece Belediye’nin kararına bırakılmamalı; halka, halk oylaması (plebisit) yoluyla sorulması ve halkın vereceği karara göre hareket edilmesi daha doğru ve demokratik olacaktır.

Av. Ahmet SALGUT www.ahmetsalgut.com