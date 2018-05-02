Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri

Osmaniye’de “Karayolu Trafik Güvenliği Haftası” düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, her yıl Mayıs ayında “Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, bu günü takip eden haftanın ise “Karayolu Trafik Güvenliği Haftası” olarak kabul edildiği belirtili. Trafik Haftası tertip komitesi kararına göre; 5-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili ise şu bilgiler verildi: 7.05.2018 Pazartesi günü saat 15:00’ de Cumhuriyet Meydanında Belediye Başkanlığı tarafından kurulacak çadırda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile Trafik Haftası açılış töreni yapılması.İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile Trafikle ilgili Belediye, Jandarma, Emniyet ve Şoförler odalarının yetkilileri, Öğrenciler ve sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlanması. 07.05.2018 Pazartesi günü saat: 15:00’ de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğünün katılımı ile Cumhuriyet Meydanında Belediye başkanlığı tarafından kurulacak çadırda Trafik Standı açılması, standa Trafik, İlkyardım ve kaza kurtarma İle İlgili tanıtım yapılması, eğitici broşür dağıtımı yapılması. 11.05.2018 günü Cuma namazı hutbesinde Trafik güvenliği, can ve mal kaybı ve Trafik kurallarına uyulması konularına yer verilmesi, Halkın trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik afişler ile el broşürlerinin yapılan denetimlerde ve hafta süresince yapılacak etkinliklerde dağıtılması. İlköğretim Okulu Öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi, yarışmada dereceye girin öğrencilere hafta açılış töreninde çeşitli ödüllerin verilmesi. Sivil toplum kuruluşları Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ve Otobüs Minibüs ve Servis Araçları Odası Başkanlığı üyeleri arasından yılın sürücüsüne ödül verilmesi. İlköğretim okullarında Trafik dersi ve semineri veren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından Trafik haftası nedeniyle öğrencilere hafta ile ilgili konularda görsel ortamda sunum yapılması, “Trafik Çocuk Eğitim Parkında” öğrencilere eğitim verilmesi, Jandarma Komutanlığı trafik görevlileri tarafından köy ve belde ilköğretim okullarında trafik konulu bilgilendirme yapılması planlanmaktadır.

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