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Karısını 15 bıçak darbesiyle öldürmüş256 defa okundu

kategorisinde,21 Oca 2019 - 16:32 tarihinde yayınlandı
Karısını 15 bıçak darbesiyle öldürmüş

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Hürü A.’nın (57), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Hasan A. (60) tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan A. ve eşi Hürü A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan A., mutfaktan aldığı bıçakla Hürü A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Eve gelen güvenlik güçleri, Hürü A.’yı yerde kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hürü A.’nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hürü A.’nın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Hürü A.’nın yapılan otopsi sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Alzaymır hastası olan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan A. ise olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

ANNE BABASI SOBADAN ZEHİRLENMİŞ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Hürü Açık’ın, ilçeye bağlı Karkın Mahallesi’nde oturan annesi Fatma ve babası Hasan Kara’nın 5 yıl önce kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Haber;İbrahim EMÜL- Süleyman GÜZEL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

 

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