Karne hediyesi olarak fidan aldılar

Osmaniye’de, eğitim öğretim sezonunun sona ermesi ile karnelerini alan öğrencilere, hediye olarak fidan dağıtıldı. Dede Korkut İlkokulundan mezun olarak diplomaların alan öğrencilere, 30 fıstık çamı, 35 selvi ve 100’er gramlık 100 adet kuru mama dağıtılıp, hayvan ve doğa sevgisinin amaçlandığı kaydedildi.

Okul Müdürü Tahsin Şentut, “Öğrencilerimize son ödevlerini verdik. Yıllarca ağaç yaşken eğilir dedik ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı vicdanlı, merhametli ve milliyetçi davranışlarla yetiştirmeye özen gösterdik. Bundan sonraki yaşamlarında yeşili seven ve bizlere emanet edilen canların koruyucusu olacaklarından hiç şüphemiz yok. Bu etkinliğimize mama desteği sağlayan internet fenomeni hayvan dostu Patilerin Annesi Osmaniye ismini kullanan hayvan sever sayın Meltem Gençoğlu ve çam fidanlarımızı gönderen Orman işletme Müdürümüz sayın Abdulsamet Doğar’a sonsuz teşekkürlerimi iletirim” dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise bilinenin aksine sadece kedi ve köpeklerle ilgilenmediklerini, tüm doğa etkinliklerine destek vermekte olduklarını belirterek, “Bizler için yaralı bir kedi ile faytona koşum yaptırılan atın veya yuva yapacak ağaç bulamayan kuşların apartmandaki beton deliklerime yuva yapması harekete geçmemiz için yeterlidir. Bu etkinlikte bizlere “doğayı sevin ve koruyun” demek yerine bu imkanı çocuklarımıza son ödev olarak veren icraatçı müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” diye konuştu.

Öğrenciler ise aldıkları fidanları bahçelerine dikeceklerini ve mamalarla ise besleme yapacaklarını ifade ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE