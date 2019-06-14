Karne hediyesi olarak fidan aldılar

Osmaniye’de, il genelindeki 419 okulda eğitim- öğretim gören 133 bin 252 öğrenci karne sevinci yaşadı. Mehmet Akif Ortaokulunda sene sonu karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrenciler karnelerini Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, okul idarecileri ve öğretmenlerinin elinden aldı. Karne alan öğrencilere çeşitli hediyelerde verip kutlayan Vali Ömer Faruk Coşkun, “2018-2019 Eğitim öğretim yılını bugün itibariyle bitiriyoruz. Osmaniye ilimiz genelinde ki 419 okulumuzda 133 bin 252 öğrencimizle bu eğitim öğretim yılını tamamlamış oluyor. Bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Sizlere tavsiyelerimiz, iyi dinlenmeniz, gelecek seneye enerji depolamanızdır. Ama tatilinizi de boş geçirmeyin. Mutlaka kitap okuyun, kendinize hobiler edinip bunlarla meşgul olun. Dolu dolu bir tatil geçirin.” dedi. Bir eğitim yılının sonunda öğrencilerin karne heyecanını paylaşmak için okul ziyaretlerinde bulunulduğunu belirten Vali Coşkun, “Bugün sizlerle karne heyecanınızı paylaşmak için buradayız. Nihayetinde karneler bu eğitim öğretim yılında sizlerin bu eğitim öğretim yılında göstermiş olduğunuz, performanslarınızın bir sonuç belgesidir. İyi veya düşük notlar olabilir. Bu her şey demek değildir. Bunun bilincinde olmak lazım. Eğer notlarınız düşükte inşallah gelecek yıl daha iyi derslerinize çalışarak onları yükseltebilirsiniz. Tatilde dinlenme, eğlenme ve gezmenin yanında bol bol kitapta okuyup gelecek sezona zinde bir şekilde gelin.” diye konuştu. Vali Coşkun, karne dağıtım programının ardından, öğretmenler odasında, okul idarecileri ve sınıf öğretmenleri ile görüşerek, yıl sonu değerlendirmesinde bulundu.

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