Kasım’da 255 araca 42 bin 530 lira ceza kesildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kasım ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 255 araca 42 bin 530 lira para cezası kesildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından 15 servis aracına 8 bin 221 lira, abartı egzozdan 27 araca 6 bin 345 lira, engelli yerine parktan 46 araca 9 bin 936 lira, çift sıra park eden 167 araca 18 bin 36 lira olmak üzere toplam 255 araca 42 bin 538 lira para cezası kesildiği, 44 araç, 33 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği kaydedildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE