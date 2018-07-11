Kasisten geçen traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, kasisten geçen traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Sayhüyük Köyü girişinde meydana geldi. Sürücülüğünü 57 yaşındaki Yaşar K.’nın yaptığı 80 GV 471 plakalı traktör, yoldaki kasisten geçtiği esnada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yaşar K. yara almadan kurtulurken, yolcu olarak bulunan Zöhre K. (66), Nahide K.(36) ve Nevin K.(5) düşerek yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nevin K.müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Yaşar K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kasisten geçen traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı987 defa okundu
Osmaniye kategorisinde,11 Tem 2018 - 15:15 tarihinde yayınlandı
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
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