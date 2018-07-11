MENÜ
Bugün: 12 TEMMUZ 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 88.439
DOLAR 4,8548
EURO 5,6764
ALTIN 194,40
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Kasisten geçen traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı987 defa okundu

kategorisinde,11 Tem 2018 - 15:15 tarihinde yayınlandı
Kasisten geçen traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, kasisten geçen traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Sayhüyük Köyü girişinde meydana geldi. Sürücülüğünü 57 yaşındaki Yaşar K.’nın yaptığı 80 GV 471 plakalı traktör, yoldaki kasisten geçtiği esnada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yaşar K. yara almadan kurtulurken, yolcu olarak bulunan Zöhre K. (66), Nahide K.(36) ve Nevin K.(5) düşerek yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nevin K.müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Yaşar K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ