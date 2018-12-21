Kastabala da Estetik ihtimaller

İnönü Üniversitesi-Öğretim Görevlisi ve İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi görevlisi hemşehrimiz Necmi Karkın, Osmaniye’nin çok değerli kültür varlığı Kastbala ile ilgili bir kitap çıkardı.

Bizde hocamızın kitabında bir bölüm yayınlıyoruz

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Araştırma-İnceleme

Ekin yayınları- 104 sayfa, 2018

NECMİ KARKIN

Necmi Karkın AICA (Uluslar arası sanat eleştirmenleri derneği) üyesidir. Kişisel tercihi olarak kültürel ve Estetik çalışmalarını Nemrut Dağı etrafında yaşayarak yapmaktadır. Çağın zaman kavramından uzaklaşmış, nesneler dünyasından vazgeçmiş ve doğanın estetik olguları üzerinden kendi yaşam paradigmasının öğretisel halleriyle uzlaşmıştır. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisidir.

KONFERANSLAR

1)“Estetiğin Çağdaş Retorikleri” Selcuk Üniversitesi Güzel sanatlar ve Tasarım fakültesi

18 Aralık 2015 KONYA

2) “Estetik Dünyamız” Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 4 Kasım 2016, NEVŞEHİR

3) “Çoğul Kültürlerde Estetik ve Eğitim” 16 Kasım 2016, TOKAT

4) “Anadolu Kültüründe Estetik” 12 Aralık 2016, MALATYA

5) “Estetik Kaygı”, 17 Kasım 2018, DİYARBAKIR

İÇİNDEKİLER

Giriş

Kelebeklerin Tragedyası

Kültürel Hatırlama Tercihleri

Ortaçağ Kalesinde Anılama

İstencin Zamansız Melankolisi

Hatırlamaya Davet Edilen Öncelik

Başlangıçla Gelen Şabalama

Yokluğun Estetik Sonuçları

Kastabala da Estetik İhtimaller

Antikçağda Kastabala’nın bereketli bir ova üzerinde kurulu olması, bir çok medeniyete kültür, estetik ve bereket için referans olmuştur. Kültürel belleğin, geleceğe taşınmak istediği imgelerle, güncel hatırlatma gereksinimi olduğunu göstermektedir. Ve Kastabala’nın, kültürel miras bağlamında ortada duran varlığını estetik nedenler, mazeretler, ihtimaller ve tercihlerle açıklamaya yönelmek.

Bir kentin yerel bir yönetim yeri oluşu ve uygarlığın ayrıntılı özetlerini zamansal görevle taşıdığı düşünerek söylemekte tereddüt etmiyoruz. Aslında bunu gerekçe göstererek coğrafya anlamında kendi kültürel estetiğinin söylemlerini hazırlayacak olan sözler, taşların üzerine yazılalı yüzyıllar oldu. Dikkat çekmeye hazır hale geldiğimiz durum, terk edilmiş olmanın ruhumuzdaki yansımalarıydı bir anlamda. Yalnızlığını önceden gören bir kentin adıydı Kastabala. Estetik ihtimalleri olan antik bir kentin tragedyalarını güncel olandan sonraya ertelemek…