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Katı atık bertaraf birliği başkanı Kadir Kara oldu - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Katı atık bertaraf birliği başkanı Kadir Kara oldu19 defa okundu

kategorisinde,24 May 2019 - 17:29 tarihinde yayınlandı
Katı atık bertaraf birliği başkanı Kadir Kara oldu

Osmaniye Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmetleri Mahalli İdareler Birliği (OKAB) Başkanlığına Kadir Kara seçildi. Osmaniye İl Özel İdaresi Meclis Salonunda yapılan seçimde Başkanlığa Kadir Kara, 1. Başkan Vekilliğine Mehmet Ali Gizlice ve 2. Başkan Vekilliğine ise Mehmet Daşöz seçildi. Kadir Kara, yeni dönemde daha önemli hizmetler verileceğine emin olduğunu belirterek, katılımcılara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Toplantıda Birlik Encümen Üyeleri seçimi de yapıldı. Gizli oylamayla yapılan encümen seçimlerinde, Birlik Encümenine Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir ve Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan seçildiler.

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