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Katı Atık Düzenli Depolama alanına teknik gezisi239 defa okundu

kategorisinde,10 May 2018 - 15:26 tarihinde yayınlandı
Katı Atık Düzenli Depolama alanına teknik gezisi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çevre Koruma Bölümü öğrencileri tarafından,Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Katı Atık Düzenli Depolama alanına teknik gezisi düzenlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmetleri Mahalli İdareler Birliği ve tesisin işletmecisi olan Atlas İnşaat Sanayi Şirketi tarafından ortak koordine edilen programda, katı atık düzenli depolama tesisi ve tıbbi atık strelizasyon tesisinin işleyişi, kentte oluşan evsel katı atıkların düzenli depolama alanında nasıl bertaraf edildiği, atıkların depolanması sonucu oluşan metan gazından nasıl enerji elde edildiği, mevcut vahşi depolama alanının nasıl rehabilite edildiği ve tıbbi atıkların strelizasyonunun nasıl yapıldığı konularında sahada öğrencilere bilgi verildi.

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