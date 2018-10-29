Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Kutladı

Osmaniye Ak Parti Milletvekili İsmail KAYA; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Kaya mesajında şunları söyledi:

“Yüce Milletimizin inanç, cesaret, fedakârlık ve büyük zorluklar içeresinde kurduğu Cumhuriyet’imizin 95’inci yılını gururla kutlamaktayız. Şükürler olsun ki; geçmişten günümüze Cumhuriyetimize sahip çıkmış, ona gözümüz gibi bakmış, bugünlere kadar getirmişiz. Bunun heyecanı ve mutlu gururunu hep birlikte yaşamaktayız.

Birlik ve beraberlik coşkusu, evimizi, sokaklarımızı, caddelerimizi, heyecanla sarmaktadır. Egemenlik kayıtsız ve şartsız asil yüce milletindir; ilkesinden asla taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Güçlü ve büyük, kendinden emin Türkiye için 29 Ekim günü geldiğinde bayrağımız daha coşkulu dalgalanıyor, özgürlüğümüz, hürriyet, bağımsızlık aşkımız, kardeşliğimiz ve dayanışmamız daha da perçinlenmektedir.

29 Ekim’de, milletimizin esareti kabul etmediğini, etmeyeceğini, istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacağımızı, genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle tüm milletimizle ay yıldızlı al sancağımızı hür bir şekilde dalgalandıracağımızı bütün dünyaya haykırmaktayız.

15 Temmuz’da yaşanan devletimizin ve milletimizin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını hedef alan her türlü terör olayı, sözde darbe ve işgal girişimine karşı birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuzu, Cumhuriyetimize sahip çıkacağımızı yine millet olarak bütün dünyaya göstermiş olduk.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Osmaniye ilimizde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

Bu vesileyle, Cumhuriyet’in mimarı olan İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum.

Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”