Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Yayınladı.

Kaya yayınlamış olduğu mesajında;”Aziz Türk Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şanlı, muzaffer ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, minnetle, yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Ağustos ayında başlayan şanlı zaferlerimizin son halkası olan 30 Ağustos Zaferi, Aziz Türk Milletinin istiklalini ve istikbaline el uzatanlara, özgürlük ve bağımsızlığına müdahale edenlere karşı Türk Milletinin Azim ve kararlılığının göstergesi olarak tarihteki yerini almıştır.

İnancı ve kararlılığı dışında her şeyini kaybetmiş olan aziz milletimiz, yedi düvele karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi sonrasında şanlı bir zafer kazanarak, bağımsızlığa giden yolda tüm engelleri yok etmiştir. Bugün göğsümüzü kabartarak, gurur duyarak bahsettiğimiz, bu büyük zafer, asırlardır hür yaşayan milletimizin ilelebet bağımsız yaşama istek ve iradesinin en önemli göstergesidir. Başarılarla dolu tarihimize baktığımızda, Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. Günümüzde de Aziz Türk Milletimiz, 15 Temmuz’da, sözde darbeye, hain, taşeron darbecilere ve dış güçlere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz Destanı, milletçe bağımsız yaşama irademizin bir kere daha şahlanışı olmuştur.

Tarihimizde atalarımızdan almış olduğumuz düstur ile bugün dünyada ve tüm İslam aleminde umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz. Bilinmelidir ki , bu yüce erdemlik, gönüllülük Ülkemizin bir zaafı değil, aksine milletimizin köklerinin ne kadar sağlam olduğunu gösteren en büyük güç kaynağımızdır.

Güçlü Türkiye’nin azim ve kararlıkla her alanda 2023 hedeflerine ulaşması demek, bizim ve etrafımızdaki tüm coğrafyanın geleceğine yön vermek demektir. Atmış olduğumuz kararlı adımlar ile aziz milletimizin bağımsızlık iradesi hep var olacak, hür olacak ve daima iş başında olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, şanlı , büyük zaferimizin yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; mukaddes toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

Türkiye’ye ve Türk Milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız.30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”