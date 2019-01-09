Kaya, gazeteciler bayramını kutladı

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Kaya mesajında “Güçlü , demokratik ülkelerin en belirgin özellikleri ; toplumun doğru, tarafsız, hızlı haber alma hakkını tesis etmek , bu alanda gerekli önlemleri almaktır. Gelişmiş ülkelerde demokrasinin gereği ; Basın ve Medya kuruluşlarının herhangi bir kısıtlama ile karşı karşıya kalmadan , ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına , olup biteni tarafsızca ulaştırmasını sağlamaktır.

Nasıl ki ! bu alanda devletimizin görevleri, yükümlükleri var ise, medya organlarının da; Ülke fertleri olarak bilinçli, dünyadaki gelişmeleri takip eden, katılımcı bir toplum için şeffaf ve hakkaniyetli tarafsızca haberleri topluma ulaştırmada görevleri bulunmaktadır.

Günümüze baktığımızda vatandaşlarımız en yeni iletişim teknolojilerini dünya ile aynı anda kullanabilmektedir. Yine sosyal medya, internet gazeteciliği sayesinde en güncel haberleri anında alabilmektedirler. Ülkemiz bu alanda yapılmış olan çalışmalar kapsamında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.

Hükümetimiz; farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için tüm dış baskılara ve müdahalelere rağmen bu alanda şartların iyileşmesi noktasında mücadeleler vermeye devam etmektedir.

İnanıyorum ki siz değerli çalışan gazeteci mensuplarımızın değerli çalışmaları sayesinde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde ki şartlar, sözde gelişmişlik düzeyi iyi olan bir çok dünya ülkesinden iyi düzeydedir. Buna rağmen; siz değerli basın mensuplarımızın görevini icra edebileceği rahat çalışabilme ortamı, iletişim teknolojisine rahat erişebileceği, alın terinin ve çalışma hakkının alabildiği, kendisi gelişirken çevresini de geliştirebildiği , bu alanda daha da iyi şartların oluşması dileğimdir.

Bu vesileyle, basın ve medya kuruluşları , medya mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, üstün başarılarının devamını diliyorum.”