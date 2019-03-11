Osmaniye Milletvekili Kaya, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Sebebiyle Mesaj Yayınladı

Kaya yayınladığı mesajında aziz milletimizin vatan aşkı ve bağımsızlık özlemi , kahraman askerlerimizin canı pahasına mücadelesi ile kaleme alınmış destansı İstiklal Marşımız, vatanımızın istikbal ve istiklal mücadelesinde kurucu metin olmuştur.

Çetin harp döneminde, İstiklal mücadelemizin hala devam ettiği sırada yazılmış olan değerli eserimiz, mücadele eden milletimize moral vermiştir. Bağımsızlık ateşini canlandırıştır. Adeta savaşa yön verip , ülkemizin yönünü çizmiştir.

İstiklal Marşımızın metnine milletimizin vatan aşkı, askerlerimizin fedakârlığı, savaşta ön safta mücadele eden cefakar analarımız gayreti, Gazi Meclisimizin iradesi yansımıştır. Savaşı kazanacağımıza dair sonsuz inancımız, milletimizin azmi , yürekliliği , özverisi, Allaha ve dinine bağlılığı yine Vatan Şairimiz Büyük Usta Mehmet Akif Ersoy tarafından mısralara yansıtılmıştır.

Marşımız, 1921 yılında İlgili makama gönderilen bir çok şiir arasından, seçilerek 12 Mart 1921 yılında milli marş olarak TBMM’de kabul edilerek, ‘İstiklal Marşımız’ olmuştur.

İstiklal Marşımız geçmişte yazılmasına rağmen hala günümüze ışık tutmaktadır. İnancımız, değerlerimiz, birikimlerimiz, maneviyatımızı kapsayarak geleceğimize yön verip şekillendirecek kadar yenidir. İstiklal Marşımızın her kelimesi, cümlesi, her kıtası aziz milletimize, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize adeta yol gösterip dersler verir niteliktedir.

Geçmişte olduğu gibi bağımsızlığına ve vatanımıza yönelen tehditlere günümüzde sözde 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, hiç şüphem yok ki ! Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un maneviyatına, değerlerine , İstiklal Marşımıza her zaman sahip çıkacak , koruyacak, ilelebet muhafaza edecektir.

İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde, Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.