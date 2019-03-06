Kaya, Kadirli’nin gurur gününü kutladı

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya Kadirli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında mesaj yayınladı.

Kaya mesajında “Kadirli ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Aziz ve Kahraman ecdadımız tüm yurdumuzu ve Kadirli ilçemizi düşmanın her türlü işgalinden şehadet şerbetini içerek, kurtarmıştır. Rabbim eşsiz bu cennet vatanımızı, dinimizi, şanlı bayrağımızı, namus ve şerefimizi düşman saldırılarından korusun.

Kadirli , Çukurova bölgesinde istikbal ve istiklal güneşinin doğduğu yerdir. Kadirli’miz kurtuluş mücadelemizde destan yazılan yerdir. Katliamlara, zorbalığa, yağmaya canı pahasına da olsa göğüs geren Çukurova’nın kurtuluşuna öncülük eden maneviyatı güçlü ilçemizdir.

Osman Tufan Bey almış olduğu emir ve komutasında azimli bir şekilde Kadirli’ye girmiştir. Amacı, Kadirli’mizin Fransız işgalinden kurtarılmasıdır. Öncelikle, Kadirli’nin ileri gelenleriyle irtibata geçmek istemiştir. Tevfik Coşkun Bey’e gizli bir mektup yazar.

Tevfik Coşkun, mektubu okuduktan sonra , Tufan Bey’le görüşmeyi kabul eder. Görüşme yoğun ve gayretli geçmiştir. Görüşme sonunda Ermenileri ve Fransızları Çukurova’dan kovuncaya kadar müşterek mücadele etmeyi kararı alınmıştır. “Milletimiz gücü iman ve inancımızdan gelmektedir, kudretli milletimizin gayret ve çabalarıyla düşmanı mübarek yurdumuzdan kovacağız kararıyla çalışmalar başladı. Çolak Bölüğü Kumandanlığına Latif oğlu Ahmet Paşa, Dağ Kolu Bölük Kumandanlığına Halil Tekerek ve Bozdoğan Bölük Kumandanlığına da Hacı Bey getirildi. Fransızlar Kadirli’mizi bombalamakta, zulüm ve şiddet, kin ve nefretin en ağır haliyle Kadirli halkına adeta kin kusmaktaydılar. Amaçları sözde Çukurova bölgesinde bağımsız bir devlet kurmak. Ermeni devleti. Şiddet her geçen gün artmakta, Kadirli halkını tahrik edecek hal ve hareketlerde bulunmaktaydılar. Düşman ne kadar eziyet ederse etsin, milletimiz “ ya istiklal , ya ölüm , ya bağımsızlık ya şehadet” dedi.

Milletimizin azmi ve gayretiyle; 7 Mart Kadirli’nin Milli Mücadele de tarihe geçtiği gün oldu, övünç günü, Kadirli’nin gururu oldu.

Canı pahasına şehitlerimizin kanları ile sulanmış bu cennet vatanımızın kurtuluşu için geçmişten günümüze mücadele veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.

Kadirli’nin Kurtuluş’unun 99’uncuncu yıl dönümünü kutluyorum.