Kaya, Muhtarlar Günü Kutladı

Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, muhtarlar günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Kaya mesajında şunları söyledi:

“Muhtarlarımız ve muhtarlık kurumu, demokrasimizin devlet yönetimimizin en temel vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Devlet – millet bütünleşmesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında da büyük rol oynamaktadırlar. Devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımız, ülkemizin her bir köşesinde, devletimizin gören gözü, tutan bir elidir.

Muhtarlarımız bu önemli vazifelerini hakkıyla yerine getirebilme imkânına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği teveccüh sayesinde kavuşmuştur. Muhtarlarımızın en üst düzeyde kabulü ve temsili, hak ettikleri konuma ve değere kavuşmalarına vesile olmuştur.

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlamaları kapsamında , Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde atılan bu değerli ve önemli adım , bir demokrasi bayramıdır. 19 Ekim, devletin milletine bakışıdır. Millete, tabana uzanan şefkat elidir. Devletin, vatandaşını en büyük değer ve efendi olarak görmesidir. Devlet – millet bütünleşmesinin en bariz ifadesi ve göstergesidir.

Bu vesile ile başta Osmaniye İlimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, fedakar, halkımızın hizmetkârı, başımızın tacı tüm muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü ”nü tebrik eder, başarı, sağlık ve esenlikler diliyorum.”