Kaya, Osmaniye’nin Düşman İşgalinden Kurtuşu Sebebiyle Mesaj Yayınladı

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya “ 7 Ocak Osmaniye’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü Nedeniyle Bir Mesaj Yayınladı.

Kaya” Kahraman ecdadımız yokluk ve kıtlık içeresinde işgalci güçlere karşı , yaşlısı, genci, kadını, erkeği birbirilerine kenetlenerek savunma ve direnişi sürdürmüşlerdir. Aziz Türk Milleti dünyaya şunu kanıtlamıştır; Türk milleti, en güç koşullarda bile, yurdunu müdafaa eder ve savunur. Türk milleti asildir, boyunduruk altına canı pahasına da olsa asla girmez.

Geçmişte İstiklal Savaşımız, yakın tarihimizde ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi geçmişten almış olduğumuz düstur, manevi güç ile ülkemize karşı takınılan haince tutumlar, devletimizi bölmeye ve parçalamaya yönelik yapılan kalleş planlar karşısında aziz milletimiz gereken dersi vermiştir, bundan sonrada vermeye devam edecektir.

Bu kutlamalar birliğimiz ve beraberliğimiz, ülkemizin bekası ve dünyaya verilen mesaj açısından önem arz etmektedir.

Tarihimize baktığımızda, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nin hemen akabinde haçlı ruhuyla Anadolu bir fiil işgal edilmiş, bölgemiz ; Kahramanmaraş, Gaziantep , Şanlıurfa illeri önce İngilizlerin, ardından da Fransızların kontrolüne girmiştir. Fransızlar daha sonra Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye’yi de işgal ederek genç-yaşlı, kadın-erkek demeden masum insanları kalleşçe, vahşice katletmiştir.

Kurtuluş Savaşı’ndaki destansı mücadelemizle, Nasıl ki! Antep’in “Gazi”, Maraş’ın “Kahraman”, Urfa’nın da “Şanlı” unvanını hak ettiyse, Osmaniye’miz de yiğit insanlarıyla aziz milletimizin gönlünde “Yiğit Osmaniye” unvanını hak etmiştir.

Güney cephesi olarak bilinen Çukurova’daki kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi bir çok kahramanlık destanları ile doludur. Osmaniye’mizin bir merkez olarak içinde yer aldığı bağımsızlık mücadelesi Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın kurtuluşuna vesile olmuş, büyük zaferler manzumesidir. Rahime Onbaşı’dan Palalı Süleyman’a nice Osmaniyeli vatan evladı bu topraklarda vatanı, bağımsızlık ve özgürlüğü için şehit olmuş, nicesi de gazilik makamına ulaşmıştır. Bu uğur da ecdatlarımız, Osmaniye’yi vatan yaptılar, Osmaniye’yi Yiğit Osmaniye yaptılar. Şehitlerimizin kanlarıyla rengini bulan ay-yıldızlı bayrağımız, vatanımızın en güzel köşelerinden biri olan Osmaniye’mizde gurur ve onurla dalgalanmaktadır. Yine Şükürler olsun ki, ezanlarımız beş vakit camilerimizde okunmaya devam etmektedir.

Anadolu’yu yurt edindiğimiz, 1071 Malazgirt Zaferi’nden beri ülkemiz üzerinde emelleri olan, dış güçler bizi bu coğrafyadan silip atma arzusuyla yanıp tutuşanların yine bugünlerde de boş durmadıklarını hepimiz görmekteyiz. Hemen yanı başımızda, Suriye ve Irak olmak üzere, Miammar, Filistin gibi birçok Müslüman ülkede çıkarılan kargaşa, akıtılan gözyaşı ve kanın senaryosunu hazırlayan şer güçler ve onların taşeronları ülkemizin birliğini, dirliğini, beraberliğini bozmaya yönelik faaliyetlerine devam etmektedirler. Sözde çeşitli bahaneler üretilerek ülkemizi hedef alan dış güçler, dünkü yenilgilerini asla unutmasınlar. Biz de ecdadımızın vatan sevgisini ve bu uğurda gösterdikleri kahramanlıkları asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, milletimizin aynı ruhla, tek bir yumruk olarak cevap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi asla olmasın. Konu vatansa gerisi teferruattır diyerek; bu mukaddes günde, bizlere vatan toprağında, bayrağımızın altında hür bir şekilde yaşama imkânını sağlayan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan ecdatlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm Osmaniyeli hemşerilerimizin 7 Ocak Kurtuluş Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.