Kaya”14 Mart Tıp Bayramı” kapsamında mesajı yayınladı

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya”14 Mart Tıp Bayramı” kapsamında bir mesajı yayınladı

Kaya, “Milletimizin hak ettiği sağlık alanındaki hizmetlerin en etkin ve kaliteli bir şekilde milletimize sunmayı asli görevimiz görmekteyiz. Bu görevi yerine getiren , sorumluluk alan değerli hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyorum.

“Ülkemizin sağlık alanında yapılan çalışmalar, gerçekleştirilen yenilikler, kazanılan başarılar ile bölgemizde sürekli artan bir itibar kazandırmıştır. Özellikle; helikopter ve uçak ambulansı hizmetini ücretsiz sunan, bu anlamda hastalarımızdan hiçbir ücret almayan, yeri geldiğinde yurt dışından hasta vatandaşımızı getiren güçlü bir ülke konumuna geldik. Yine ülkemiz sağlık hizmetlerinde kat ettiği mesafe ile bölgede de sağlık üssü haline geldi. Hastanelerin sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye başlamasıyla çok sayıda yabancı hasta tedavi için ülkemize gelmeye başladı. Sağlık turisti sayısı her geçen gün yükselmektedir.

Tabi ki! Ak parti hükümeti olarak , ülke olarak elde edilen bu değerli başarıları, özverili, fedakar sağlık çalışanlarımızla birlikte elde ettik. Geçmişten günümüze kadar sağlık alanında sağlık hizmeti alanlar ve sağlık hizmeti verenler için daha verimli yüksek standartlara ulaşmak anlamında bir çok yenilikleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımız modern hastanelerde diledikleri zaman şifa buluyor. Ülke genelindeki tüm eczanelerin barkot sistemiyle hizmet vermesini sağlayan düzenleme, vatandaşın istediği eczaneden ilaç temin etmesinin yolunu açtı. SSK hastanesi, devlet hastanesi, üniversite hastanesi gibi ayrımlar vatandaşımızı mağdur ediyordu. Bu uygulamaya AK Partimiz iktidarı ile son verildi. Kamu hastanelerinin tek elde toplanması sonucu, vatandaşlar sosyal güvencesine bakılmaksızın istediği hastaneden sağlık hizmeti alabilmeye başladı. Ayrıca askeri hastaneler de sivil vatandaşların kullanımına açıldı. Gebelik ve yeni doğan taramalarının artması sonrası anne ve bebek ölümleri önemli oranda azaldı. Sağlık ocakları sistemindeki aksaklıklar ve verimsizlikleri gidermek üzere aile hekimliği uygulaması hayata geçirildi. Böylece her vatandaşın en kolay ulaşabildiği noktada bir aile hekimi oldu. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi sayısının (KETEM) artmasıyla söz konusu hastalıklarda erken teşhis oranları artarak ölüm vakaları azaldı. Vatandaşlarımız, sabahın erken saatlerinde hastanelerde randevu sırası beklemesi de Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile son buldu. Tüm bu gelişmeler vatandaşın sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin geçtiğimiz yıllar içerisinde yüzde 30’dan yüzde 80’lere kadar yaklaşmasına sebep oldu. Tüm dünyanın takdirini kazanan Sağlıkta alanında yapılan yenilikler ve dönüşümü büyük bir başarıyla uyguladık. Uygulamaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘en büyük hayalim’ dediği şehir hastaneleri tek tek devreye giriyor. Şehir hastaneleri gelişmiş teknolojiye sahip kampüslerden oluşmaktadır. Böylelikle, her bir vatandaşımızın tam teşekküllü sağlık merkezlerine ulaşımını ve eksiksiz bir şekilde sağlık hizmetlerine kavuşmaya başlamıştır. Kaya, “Yaptığımız çalışmalar, yenilikler ve gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle ülkemizi sağlık alanında daha ileri bir seviyeye taşımanın gayreti içinde olacağız.

Kaya “Cefakar, özverili, en mukaddes ve değerli bir görevi ifa eden , hayatlarını hayat kurtarmaya adamış, tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı tebrik ediyorum.