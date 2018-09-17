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Kaya:”2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Hayırlı Olsun”175 defa okundu

kategorisinde,17 Eyl 2018 - 10:11 tarihinde yayınlandı
Kaya:”2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Hayırlı Olsun”

Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, bugün başlayan  2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Kaya yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına yeni bir heyecanla değerlendirilmesi gereken yeni eğitim öğretim dönemi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda en önemli basamağın nitelikli bir eğitim olduğundan hareketle, çocuklarımızın pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme ve benimsemesi anlamında da iyi bir fırsat olarak görülmelidir.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, öğrenci, öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ile bu eğitim öğretim döneminin de, bir önceki yıllardan daha verimli ve başarılı geçirilmesini bekliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminin Osmaniye’mize ve Ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum.”

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