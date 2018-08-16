Kaya’dan Amerikan Mallarına Boykot

Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail KAYA, seçim sonrası esnaf ziyaretleri yaparak teşekkür gezilerine devam ediyor. Kaya; ‘24 Haziran seçimlerinde destek veren veya vermeyen herkesi ziyaret ederek teşekkür ediyoruz’ dedi. Osmaniye’miz ve Ülkemizin kalkınması adına gece gündüz demeden var gücümüz ile çalışacağız. Ülkemize karşı başlatılan Ekonomik, Sanal Kur Savaşını da göğüsledik. Allah’ın izni ile de püskürtüyoruz. Psikolojik etki kırılmış ve Dolar Silahı geri tepmeye başlamıştır. Bu dönemde yerli ve milli firmaların ürettiği malları almaya özen göstermeliyiz. Her alanda yeni bir ürün alacağınız zaman, mutlaka yerli üretim veya ABD malı olmayan ürünleri alalım. Teksil alışverişinde ve sektöründe Yerli Üretimleri Tercih Etmeliyiz. ABD’nin elektronik ürünlerine biz de boykot uygulayacağız. Boykot sonrası ABD Borsasında şirketler değer kaybetmeye başladı. Bizim uyguladığımız Boykot ile ABD batmaz ama bir çok ABD’li firma etkilenir ve bundan dolayı da ABD yönetimine baskı yapar, Boykotta kararlı ve istikrarlı olmamız gereklidir. Türkiye olarak ‘yazılım alanında kedimizi daha da geliştirmeliyiz, teknoloji ve yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz, sözde ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz.

Share This:

































