Kaya’nın Mevlana Haftası Kutlama Mesajı

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya 07-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen , Mevlana Haftası’nı kutladı.

Kaya yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Mevlana Haftası’nın toplumumuz üzerinde yaratmış olduğu maneviyata dikkat çeken Kaya “Mevlana’nın insanlığa en büyük mesajı hoşgörü, birlik ve beraberliktir” dedi.

Mevlana toplumumuzda hoşgörü simgesi haline gelmiş, insan sevgisi ve hoşgörüye dayalı yaşam tarzımızın mimarı olmuştur.Geçmişten günümüze, Horasan’dan Bağdat’a, Mekke’den, Medine’ye, Şam’a kadarkendi döneminin önemli ilim ve irfan merkezlerini ziyaret edip, elde etmiş olduğu birikimleri Anadolu’muza taşımıştır. Hazreti Mevlâna düşünceleri ve bırakmış olduğu eserleri ile milletimizi derinden etkilemiş, Türk-İslâm kültürümüzebüyük katkıda bulunmuştur. İnsana insan olmasından dolayı verdiği önem, hoşgörü, insan sevgisi, vurguladığı düşünceler, günümüzün en büyük sorunlarından olan savaşı, şiddeti ve hoşgörüsüzlüğü önleyecek önemli değerler taşır. Yakın tarihimizde şahit olduğumuz, bölgemizin ve ülkemizin içinden geçtiği bu kritik günlerde, bu eşsiz,değerli mirası, bu kıymetli hazineyi birlik ve beraberlik çatısı altında en iyi biçimde değerlendirmemiz gerekmektedir.

Döneminde bir çok yıkım ve katliamları görmüş Mevlana Hazretlerinin “tüm iyi şeyler, sabırdan sonra gelir” sözü, bizlere , günümüzde de rehber olmaktadır.Milletçe, zorluklar karşısında sabırla mücadele eden, nefret yerine hoşgörü, düşmanlık yerine kardeşliği benimsediğimiz sürece hiçbir kuvvet birlik ve beraberliğimizi zedelemeyecektir.

Bu vesileyle; Hazreti Mevlâna’nın bize bıraktığı önemli miraslardan , Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol.Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.Hoşgörülülükte deniz gibi ol.Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Herkesin örnek alması umuduyla;Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi sevgi ve rahmetle anıyorum. “