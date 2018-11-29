Kaybolan çocuk, 8,5 saat sonra bulundu

Hatay’ın Erzin İlçesinde, tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki kız çocukları Kısmet Sengut, AFAD ve Polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi. Hürriyet Mahallesi’nde portakal bahçesinde çalışan işçilerden Sengurt ailesi, sabah saat 8.00 sıralarında kızları Kısmet’in yanlarında olmadığını fark etti. Çevrede bir süre arama çalışması yapan ancak sonuç alamayan aile fertleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ile Hatay, Adana ve Osmaniye’den AFAD ekipleri sevk edildi. Narenciye bahçesinde Kısmet’i bulmak için arama köpeği eşliğinde çalışma başlatan ekipler, Kısmet’i, 5 saat süren çalışmanın ardından saat 16.30 sularında kaybolduğu yere 2 kilometre mesafede bulundu. Kısmet’in bulunma anı ve polislerin sevinci ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürülen herhangi bir olumsuz durum teslim edilemeyen Kısmet Sengur, daha sonra ailesine teslim edildi.

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