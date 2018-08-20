Kayıp kadından 6 gündür haber alınamıyor

Gaziantep’te ikamet eden 5 çocuk annesi Osmaniyeli 42 yaşındaki Elmas Ateş’ten 6 gündür haber alınamadığı bildirildi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen anne Ateş’in evden elektrik faturası yatırmak için çıktığı ve bir daha dönmediği kaydedildi. Elmas Ateş’in ağabeyi Bilal Davut, 13 Ağustos’ta evden ayrılan ve bir daha dönemeyen kardeşinin hayatından endişe ettiklerini söyledi. Kardeşinin elektrik faturası yatırmak için evden ayrıldığını aktaran Bilal Davut, son olarak Gaziantep’ten dolmuşa binerek Osmaniye’ye geldiğinin tespit edildiğini, burada da otogar girişinde araçtan indiğinin belirlendiğini aktardı. Davut, emniyete ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduklarını, kardeşini görenlerin veya yerini bilenlerin polise bildirmelerini istedi.

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