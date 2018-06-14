Kayıp yaşlı kadın drone ile aranıyor

Osmaniye’de dün akşam saatlerinde evinden çıkan ve gece geç saatlere kadar geri dönmeyen 90 yaşındaki Zedeli Yavuz’un bulunması için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, termal görüşe sahip drone ile havadan bölgeyi tararken, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Şube Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler ise Ceyhan Nehri’nde aramasını sürdürüyor. Merkeze bağlı Gökçedam köyünde oturan Zedeli Yavuz,geç saatlere kadar evine dönmeyince, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Hassas burunlu köpekle çevrede yapılan aramada, yaşlı kadının terlikleri Ceyhan Nehri kıyısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri çağrıldı. Jandarma ekipleri drone ile nehrin üstünde ve çevresinde, su altı ekipleri de nehrin içinde arama başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE