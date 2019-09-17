Kaymakam Akpınar, muhtarlarla toplantı yaptı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçe Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yaptı. Kaymakam Akpınar Başkanlığı’nda gerçekleştirilen 2019 yılı eylül ayı muhtarlar toplantısına, ilçede görev yapan kurum müdürleri de katıldı. Mahalle ve Köylerde yaşanan sorunlar muhtarlar tarafından dile getirilerek, nasıl bir çözüm bulunabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Akpınar ise mahalle ve köylerdeki sorunların çözümü ve eksiklerin biran önce giderilmesi için yoğun çaba göstereceklerini, devletimizin imkanları ölçüsünde en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi

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