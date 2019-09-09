Kaymakam Akpınar’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçe Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve eğitim personelinin büyük emek sarf edecekleri ve fedakârlıklarıyla donatacakları bir eğitim-öğretim yılını daha karşılamanın sevincini yaşadığını belirten Kaymakam Akpınar, “9 Eylül 2019 tarihi itibariyle okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyi tüm öğrencilerimizin de bu sevinç ve heyecana ortak olmasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılına sevinç ve coşkuyla başlamış olacağız. Sevgili Öğrenciler, bu eğitim-öğretim yılında da yeteneklerinize ve isteklerinize göre yeni yeni başarılar tatmanızı arzularken; derslerinizde, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerinizde sorumluluk sahibi olarak özenli ve sistemli çalışmayı kendinize ilke edininiz. Öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla sevgi, saygı temeline dayalı, hedefini belirlemiş, gayretli öğrenciler olarak başarılı bir öğretim yılı geçireceğinize inanıyor ve kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum.” dedi. Mesajının devamında velilere ve öğretmenlere seslenen Akpınar şunları kaydetti: “Değerli veliler, gençlerimizin yetişmesinde öğretmenlerin olduğu kadar sizlerin de emeği vardır. Hiçbir zaman unutmayalım ki, iyi bir toplumun temeli ailede atılır. Bir aile değerlerine ne kadar sahip çıkarsa, toplum da o kadar sağlam olur. Çocuklarımızın geleceğe güvenle hazırlanmasında sizlerin de katkıları çok büyüktür. Bu nedenle evlatlarımızın eğitim durumunu sürekli takip edelim ve okulla irtibatımızı kesmeyelim. Değerli Öğretmenler, sizlere emanet ettiğimiz çocuklarımızı, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak hayata hazırlayacağınıza olan inancım tamdır. Sizlere inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yarınlar sizlerin olsun. Her şey gönlünüzce olsun”

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE

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