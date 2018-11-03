Kaymakam Almalı, Köylerde yol yapım çalışmalarını inceledi

Osmaniye’nin Düziçi ilçe Kaymakamı Mutlu Almalı, köy yollarında yapılan kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Almalı, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin (KÖYDES) 2018 yılı yatırım programı kapsamında, ilçeye bağlı Çerçioğlu, Karagedik, Oluklu, Selverler ve Yazlamazlı Köylerine sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, köy iç yollarına kilit parke taş döşenirken, bazı bölgeler ise asfaltlanarak stabil haline getirildi. Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Mutlu Almalı, köylülerle de sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.
Kaymakam Almalı, Köylerde yol yapım çalışmalarını inceledi145 defa okundu
Osmaniye kategorisinde,03 Kas 2018 - 16:54 tarihinde yayınlandı
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
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