Kaymakam, asker ve güvenlik korucuları ile kahvaltı yaptı

Osmaniye’nin Toprakkale İçe Kaymakamı Ali Yıldırım, jandarma komutanlığında vatani görevini yapan asker ve yeni atamaları yapılan güvenlik korucuları ile kahvaltı programında buluştu. Kaymakam Yıldırım’a İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Yılmaz’da eşlik etti. Askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Yıldırım, bundan sonraki hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu. Kaymakam Ali Yıldırım, programın devamında, ilçeye bağlı köylerde görev yapacak olan güvenlik korucularıyla da tanışıp, görevlerinde başarılar diledi. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda göreli rütbeli askerlerle de görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, birlikte çektirilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaretini sonlandırdı.

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